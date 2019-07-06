سما المصري بـ “الهوت شورت” على استاد مباراة مصر وجنوب افريقيا

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 05:55 مساءً - حرصت الفنانة المثيرة للجدل سما المصري على حضور مباراة مصر وجنوب افريقيا التي تقام اليوم السبت فى إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية.

وتشرت سما المصري مجموعة صور لها من استاد القاهرة وذلك عبر حسابها على انستغرام.

واطلت سما المصري بإطلالة صيفية خفيفة اذ ارتدت “هوت شورت” مع تيشرت حمراء قصيرة.