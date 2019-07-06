هكذا اطلت غادة عبد الرازق في عيد ميلادها الـ 54!

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 05:55 مساءً - أطلت الفنانة المصرية عادة عبد الرازق بعد فترة غياب لتشارك متابعيها بصورة جديدة لها بمناسبة عيد ميلادها الـ 54 وذلك من خلال حسابها على انستغرام.
وظهرت غادة عبد الرازق في الصورة وهي تضع يدها على خدها مرتدية ثوب باللون الأزرق وعلقت على الصورة قائلة “عيد ميلاد سعيد ليا”.
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