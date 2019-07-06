شاهد.. رانيا يوسف في جلسة “سلطنة” على انغام ام كلثوم

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 05:55 مساءً - ظهرت الفنانة المصرية رانيا يوسف في لحظة “سلطنة” على انغام الراحلة ام كلثوم وذلك في فيديو جديد نشرته عبر حسابها على انستغرام.
وبدا الانسجام واضحا على رانيا يوسف التي كانت تسمع وتغني اغنية “بعيد عنك” لام كلثوم وعلقت قائلة: “مفيش أحسن من اغاني ام كلثوم وقعده حلوه من صديقتي الفنانه شيماء عقيد”.
يذكر ان شيماء عقيد ممثلة سورية تعيش في مصر وكانت قد اعتزلت الفن عام 2006 و ذلك للتفرغ لتربية اطفالها.
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