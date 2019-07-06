حبس شيما أحمد بطلة كليب «عندي ظروف» 3 سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة جنح العجوزة، بمعاقبة الفنانة المصرية شيما أحمد، بطلة كليب “عندي ظروف” و11 متهمة أخرى بالحبس 3 سنوات، لاتهامهن بممارسة الدعارة، كما قضت المحكمة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات لـ9 متهمين آخرين.

وكشفت التحقيقات، أنّ صاحب كافيه في المهندسين، يُدعى “أ. م. ا”، وهو المتهم الرئيسي في واقعة تشكيل عصابة للاتجار في البشر، استقطب عددا من الفتيات بينهن شيما بطلة كليب “عندي ظروف”، بمساعدة شقيقه واثنين من القوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن في توزيع المخدرات على الزبائن.

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يذكر أن شيما أحمد، سبق الحكم عليها بالسجن لمدة عامين وذلك بسبب كليبها الفاضح “عندي ظروف”، والذي تم اتهامخا بسببه بالترويج على الفسق والفجور.

وتم الإفراج عن شيما أحمد بعد قضاء نصف فترة عقوبتها، وكان تسجيل صوتي للفنانة المثيرة للجدل تم تسريبة مع أحد المخرجين وهي تقول لها إنها تريد الشهرة حتى لو كان بظهورها عارية في أحد كليباتها، ونشر وقتها الإعلامي وائل الإبراشي الفيديو على الهواء خلال عرض برنامج “العاشرة مساءً”، عبر فضائية “دريم”.