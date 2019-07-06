عاملة مستشفى تعانق الأمير ويليام.. إليكم ما حصل

متابعة بتجــــــــــرد: حقّق دوق كامبريدج الأمير ويليام حلم الموظفين في مستشفى رويال ماردسن في لندن يوم الخميس من خلال قيامه بمعانقة محبيه.
وقابل الأمير ويليام وهو رئيس مركز علاج السرطان في أمانة هيئة الخدمات الصحية الوطنية المرضى الحاليين والسابقين بالإضافة إلى طاقم العمل في المستشفى، كما تلقى منهم طلبات بمعانقتهم.
وقالت إحدى العاملات في المستشفى والتي تُدعى إيفيلين آدامز: “لقد حصلت على عناق من ويليام، إنه أميري وهذا أفضل يوم عمل على الإطلاق”.
ونشر حساب قصر كينزنغتون على انستجرام فيديو يُظهر اللقاء الجميل بين الأمير ويليام وطاقم عمل المستشفى.
كما ذكر الحساب أنّ الموظفة إيفيلين وزميلتها جويس صعدتا إلى الطابق العلوي لمقابلة الأمير وسرقة العناق منه.
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