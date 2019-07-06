كايلي جينر تستعرض أسطول سياراتها الفاخرة

متابعة بتجـــــــــــرد: استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر أسطول سياراتها الفاخرة بنشرها صورةٍ عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

وظهرت كايلي جينر، البالغة من العمر 21 عاماً، في الصورة وهي تقف أمام سيارتها من نوع فيراري وإلى جانبها مجموعة من السيارات الباهظة التي تمتلكها مثل الرولز رويس الجديدة التي اشترتها من نوع “فانتوم” والتي تبلغ قيمتها 450 ألف دولار.

أيضاً، ظهرت سيارتها اللامبورغيني من نوع أفينتادو وسيارة فيراري سوداء ثمنها 400 ألف دولار والتي اشترتها في العام 2018. كما استعرضت كايلي سيارة رباعية الدفع من مرسيدس نوعها G-wagon وثمنها 250 ألف دولار.

واختارت كايلي جينر من أجل إطلالتها في هذه الصورة، فستاناً باللون البرتقالي مع حذاء من فبرساتشي.