حفيد عمر الشريف: سأطلق واقيات ذكرية باسمي

متابعة بتجــــــــرد: أثار حفيد النجم المصري العالمي من أصول لبنانية عمر الشريف، والذي يحمل الاسم نفسه عمر الشريف جونيور، ضجة عارمة طيلة الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي التفاصيل، أعلن حفيد عمر الشريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أنه يفكّر في إطلاق واقيات ذكرية باسمه بنكهة الحمّص والفلافل.

وغرّد قائلاً: “نقاش حول تطوير علامة تجارية خاصة باسمي لواقيات ذكرية بنكهة الحمّص والفلافل. مَن يريد أن يستثمر معي في هذا المشروع؟”. ولم يعرف ما إذا كان جديًا في الموضوع أو أنه مجرّد مزاح.