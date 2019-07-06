مفاجأة أولى من نوعها من كاظم الساهر إلى النساء

متابعة بتجـــــــــرد: يحضّر النجم العراقي كاظم الساهر مفاجأة أولى من نوعها لجمهوره وخصوصًا معجباته النساء.

وفي التفاصيل ستحمل القصيدة الجديدة التي سيطرحها قريبًا بعنوان “أتدخنين”، ما هو غير مألوف بالنسبة إلى أسماء قصائد الساهر. وهذا العمل للشاعرة لميعة عباس عمارة ويتعاون فيها مع الموزع الموسيقي ميشال فاضل.

على صعيد آخر، يحيي كاظم خلال الفترة المقبلة سلسلة من الحفلات، أولها حفل في السعودية ضمن فعاليات “موسم جدة” المقررة اقامته يوم 17 من شهر يوليو.

ويحيي بعدها 3 ليال متتابعة ضمن مهرجان “إهدنيات” في لبنان وتحديدا في أيام 26 ،27 ، 28 يوليو، وأيضا سيحيي 3 حفلات أخرى في لبنان ضمن مهرجان “بيت الدين”، وتحديدا في أيام 1 و 2 و3 من شهر أغسطس. ويطير بعدها الساهر إلى الأردن ليحيي حفلين في عمان وتحديدا في 8 و 9 من شهر أغسطس، وبعدها يحيي ليلتين متتاليتين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ف 16 و17 من شهر أغسطس.

وكان كاظم الساهر طرح منذ عدة أيام أغنية جديدة بعنوان “متمردة”، من ألحانه وكلمات كريم العراقي وتوزيع ميشال فاضل، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث يعود من خلال هذه الأغنية الى جمهوره العربي بعد غياب.