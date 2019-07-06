الوليد الحلاني يطرح أغنيته الثانية – بالصوت

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان اللبناني الشاب الوليد الحلاني، أغنية جديدة بعنوان “قلي بحبك” وهي الثانية بعد أغنيته الأولى “عم يسألوا”. ونشر الوليد الحلاني مقطعًا قصيرًا من الأغنية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، علمًا أنه أطلقها حصريًا حتى الآن عبر تطبيق “أنغامي”. وكشف الوليد أيضًا أنه صوّرها على طريقة الفيديو كليب على أن يُبصر العمل النور قريبًا.

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