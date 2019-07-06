لطيفة تنتهي من أزمة مهرجان قرطاج.. وهذا موعد حفلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتهت أزمة الفنانة التونسية لطيفة، مع مهرجان قرطاج الدولي، بعد أن تم إلغاء حفلها وأثيرت ضجة واسعة حول هذا الأمر، خلال الأيام الماضية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان قرطاج على فيسبوك صورة للطيفة، وعلقت قائلة: "مرحبًا بالنجمة التونسية لطيفة في مهرجان قرطاج، يوم الـ 19 من يوليو/تموز 2019 في المسرح الروماني بقرطاج"، ليتم التراجع عن قرار إلغاء حفلها.

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وكانت لطيفة اتهمت أشخاصًا لم تكشف عن أسمائهم، بمحاربتها في بلادها، من أجل عدم تواصلها مع جمهورها، وإلغاء حفلاتها الغنائية خلال الفترة الأخيرة.

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وفوجئت الفنانة التونسية بإلغاء حفل لها في مهرجان بنزرت الدولي، بالإضافة إلى حفل آخر في صفاقس؛ ما جعلها تناشد وزير الثقافة محمد زين العابدين، عبر حساباتها الشخصية، للتدخل، وهو الأمر الذي استجاب له الأخير.

وكان الفنان التونسي صابر الرباعي، عبر عن مساندته لمواطنته لطيفة، مؤكدًا أنها قيمة وقامة كبيرة في الوسط الفني بالعالم العربي، وأن جمهورها في بلادها سيظل عاشقًا لها، مهما غابت عنهم.