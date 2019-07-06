روبي بطلته.. "أهو ده اللي صار" يفوز بـ"جائزة ذهبية"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصد المسلسل المصري "أهو دا اللى صار"، بطولة الفنانة والمطربة المصرية، روبي، الجائزة الذهبية، بمهرجان الإذاعة والتلفزيون التونسي، في دورته العشرين.

وبحسب مؤلف العمل عبدالرحيم كمال، فإن المسلسل الاجتماعي نجح في حصد الجائزة الذهبية، في مهرجان الإذاعة والتلفزيون، والذي أقيم بدولة تونس.

وكتب عبدالرحيم، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله مسلسل أهو ده اللي صار، حصد الجائزة الذهبية، في مهرجان التلفزيون العربي، بتونس، عن فئة أفضل مسلسل عربي اجتماعي".

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وتدور أحداث المسلسل في 100 عام، حول قصة حب تحكي تاريخ مصر والإسكندرية، من خلال شخصيات؛ علي بحر، وأصداف، ونادرة، وخديجة هانم، ويوسف نوار، عبر قرن من الزمان، لنرى ما الذي صار بين العشاق، وحقق نجاحًا كبيرًا على المستويين النقدي والجماهيري، بعد عرضه في فبراير الماضي.

والمسلسل بطولة روبي، محمد فراج، أحمد داوود، اروى جودة، سوسن بدر، علي الطيب، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، والهام عبد البديع، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي.