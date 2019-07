شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. بعد 19 عاما.. هل تقصد مايلى سايروس "نحت" إطلالة بريتنى سبيرز ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية مايلي سايروس قررت أن تثير الجدل من جديد و خطف الأضواء نحوها خلال الفترة المقبلة و ذلك من خلال كليب اغنيتها السينجل الجديدة " Mother's Daughter " ، حيث قامت النجمة البالغة من العمر 26 عام بنحت إحدى أهم إطلالات نجمة البوب الشهيرة بريتني سبيرز .

ظهرت مايلي سايروس مرتديه " bodysuit " من الجلد باللون الاحمر ، و هو نفس التصميم الذي ظهرت به بريتني سبيرز في كليبها الشهير " Oops!... I Did It Again " الذي اطلقته عام 2000 أي من 19 عام و كان في ذلك الوقت الكليب واحد من اهم الاعمال الغنائية التي حققت نجاح كبير حول العالم .

و ما لفت الانظار أن مايلي سايروس قررت اثارة المزيد من الجدل ، فنشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستاجرام " احدي الصور التي اقتبست فيها إطلاله بريتني و علقت عليها بكلمات اغنية بريتني " Oops!... I Did It Again " ، و هي رسالة واضحة من النجمة الشابة عن نيتها في تقليد و نحت سبيرز.



