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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. بعد 19 عاما.. هل تقصد مايلى سايروس "نحت" إطلالة بريتنى سبيرز ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية مايلي سايروس قررت أن تثير الجدل من جديد و خطف الأضواء نحوها خلال الفترة المقبلة و ذلك من خلال كليب اغنيتها السينجل الجديدة " Mother's Daughter " ، حيث قامت النجمة البالغة من العمر 26 عام بنحت إحدى أهم إطلالات نجمة البوب الشهيرة بريتني سبيرز .
ظهرت مايلي سايروس مرتديه " bodysuit " من الجلد باللون الاحمر ، و هو نفس التصميم الذي ظهرت به بريتني سبيرز في كليبها الشهير " Oops!... I Did It Again " الذي اطلقته عام 2000 أي من 19 عام و كان في ذلك الوقت الكليب واحد من اهم الاعمال الغنائية التي حققت نجاح كبير حول العالم .
و ما لفت الانظار أن مايلي سايروس قررت اثارة المزيد من الجدل ، فنشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستاجرام " احدي الصور التي اقتبست فيها إطلاله بريتني و علقت عليها بكلمات اغنية بريتني " Oops!... I Did It Again " ، و هي رسالة واضحة من النجمة الشابة عن نيتها في تقليد و نحت سبيرز.
مايلي وبريتني
مايلي تعلق علي صورتها بكلمات اغنية بريتني
مايلي سايروس
مايلي سايروس
مايلي سايروس
بريتني سبيرز
بريتني سبيرز
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