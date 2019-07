شكرا لقرائتكم خبر عن ريز ويزرسبون تثبت أنها "قد التحدى".. فاجأت محبيها باستخدامها "زحليقه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة العالمية ريز ويزرسبون أنها واحدة من أكثر النجمات بحثا عن الوقت الممتع الذي يجعلها دائما تشعر بالسعادة وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بقضاء العطلات .

ونشرت ريز ويزرسبون البالغة من العمر ( 43 عام ) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " مقطع فيديو قصير و ذلك بعد قبولها تحدي اثنين من المراهقين باستخدامها "زحليقة " طويلة مطلة علي البحر ، و على الفور اثبتت النجمة الشهيرة أنها " قد التحدي" .

يذكر أن ريز ويزرسبون التي بدأت حياتها المهنية في 1990 استطاعت ان تقدم عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة ، و من ابرزها : " This Means War " و " Devil's Knot " و " The Good Lie " و " Hot Pursuit " و " A Wrinkle in Time " ، و غيرهم .

ريز (1)