شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة فى عيد ميلاد "50 سنت".. أشهر مجرم تحول لأشهر فنان راب عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم، نجم الراب الفنان العالمى "50 سنت" بعيد ميلاده الـ44، حيث إنه من مواليد عام 1975 بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد أشهر فنانى الراب على مستوى العالم بعدما حول حياته من الإجرام والتنقل فى العصابات لفنان يغنى وينال شهرة عالمية.

وفى عام 2000 حصلت له أشهر حادثة فى تاريخه، حيث حاولت إحدى عصابات جاميكا قتله لكنها فشلت، لكنه أصيب بطلق نارى عيار 9 ملم 9 مرات واحدة فى خده، وواحدة فى يده، وسبعة فى أفخاذه وساقيه، ومع هذا بقى على قيد الحياة.. ويلخص ”الخليج 365” فى عيد ميلاده مسيرته فى 15 معلومات:



مطرب الراب العالمى فيفتى سنت