15 معلومة فى عيد ميلاد "50 سنت".. أشهر مجرم تحول لأشهر فنان راب عالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم، نجم الراب الفنان العالمى "50 سنت" بعيد ميلاده الـ44، حيث إنه من مواليد عام 1975 بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد أشهر فنانى الراب على مستوى العالم بعدما حول حياته من الإجرام والتنقل فى العصابات لفنان يغنى وينال شهرة عالمية.
وفى عام 2000 حصلت له أشهر حادثة فى تاريخه، حيث حاولت إحدى عصابات جاميكا قتله لكنها فشلت، لكنه أصيب بطلق نارى عيار 9 ملم 9 مرات واحدة فى خده، وواحدة فى يده، وسبعة فى أفخاذه وساقيه، ومع هذا بقى على قيد الحياة.. ويلخص ”الخليج 365” فى عيد ميلاده مسيرته فى 15 معلومات:
مطرب الراب العالمى فيفتى سنت
- اسمه الحقيقى كرتس جيمز جاكسون و"فيفتى سنت" هو لقبه المعروف به حول العالم
- أسس فرقة جى يونت وكان مغنى الراب "ذا جيم" أحد أعضائها لكنه خرج منها بسبب خلافات مع 50 سنت.
- أصدر ألبومه الأول عام 2003 وهو "Get Rich or Die Tryin" وبه أغنيته الشهيرة "In da Club" وقام ببيع أكثر من 22 مليون نسخة حول العالم
- توفيت أمه عندما كان عمره ثمانية سنوات فأكمل طفولته مع جدته.
- كون فيفتى العديد من العصابات وقام بالعديد من الجرائم منها القتل 3 مرات والاتجار فى المخدرات وتشكيل العصابات.
- دخل السجن مرتين: مرة لمدة 3 أعوام ومرة لمدة 6 أشهر
- قام بتمثيل عدد من الأفلام بينها فيلم عن قصة حياته وعن محاولة اغتياله التى فشلت بعد تعرضه لتسع طلقات فى أنحاء متفرقة من جسده.
- تم اعتقاله بسبب مساعدته على بيع أربع عبوات من الكوكايين إلى ضابط الشرطة السرية.
- ألقى القبض عليه مرة أخرى بعد ثلاثة أسابيع عندما قامت الشرطة بتفتيش منزله وعثرت على الهيروين وعشرة أوقيات من الكوكايين، ومسدس.
- محب جدا للأسلحة بل مهووس بها لدرجة أن أغلب الكليبات ستجد معه سلاح
- تعرف فيفتى سنت على "Dr.Dre" وهو (صاحب مؤسسة لإنتاج الأغانى وخاصة الراب) وأخذ فيفتى يبتعد عن حياة العصابات ويتوجه إلى الغناء بعد أن أعطاه "دراى" الفرصة ليثبت نفسه أنه مغنى راب.
- يلبس سترة واقية من الرصاص ويأخذ الحذر دوماً لأنه مستهدف من عصابات المافيا.
- طعنه شخص مجهول بخنجر فى بطنه فى مدينة مانهاتن أثناء خروجه من أحد الاستديوهات.
- رفض الظهور فى حملة ترامب الرئاسية بعرض قيمته 500 ألف دولار.
- لقب "50 سنت" جاء كرمز للتغيير عن الأسماء والألقاب التقليدية والاسم مشتق من اسم لص شهير.
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