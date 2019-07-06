شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة إيرادات أفلام العيد.. 172 مليون جنيه و"كازابلانكا" ما زال "نمبر وان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت أفلام موسم عيد الفطر السينمائى تحقيق إيرادات كبيرة منذ انطلاق الموسم، حيث وصلت محصلة الإيرادات فى شباك التذاكر إلى 172 مليون و800 ألف خلال الأسابيع الماضية وجاءت هذه الايرادات مقسمة على 5 أفلام، حيث تصدر القائمة فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة والذى حصد 66.665.480 مليون جنية.



كازابلانكا

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

ويأتى فى المركز الثانى فيلم "الممر" بتحقيقه 55.919.162، هو بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت وتأليف وإخراج شريف عرفة وشارك فى السيناريو والحوار أمير طعيمة.



الممر

واحتل فيلم "سبع البرمبة" المرتبة الثالثة بإيرادات 28.127.275، وهو بطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، وضيوف الشرف أمير كرارة وأحمد السقا وياسر جلال ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

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سبع البرمبة

فى المركز الرابع يأتى فيلم "حملة فرعون" الذى حصد 15.953.605، وهو بطولة عمرو سعد، وروبى، ومحمد لطفى، وحمدى الميرغنى، ورامز أمير، ومحمود عبد المغنى، والعرب سوزان نجم الدين وقمر وضيوف الشرف أحمد فهمى وغادة عبد الرازق وحورية فرغلى والعمل تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، إضافة إلى النجم العالمى مايك تايسون ونجم مسلسلGame of thrones هافثور يوليوس بيورنسون.



حملة فرعون

ويتذيل القائمة فيلم "محمد حسين" بإيرادات 4.258.499 بطولة محمد سعد ومى سليم وسمير صبرى، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وفريال يوسف، ودينا محسن "ويزو"، وحمدى الوزير وإخراج محمد على.