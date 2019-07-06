شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ريو ودينفر فى كواليس تصوير الموسم الثالث لـla casa de papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الممثل الإسبانى ميجيل هيران، صاحب شخصية "ريو" فى أحداث المسلسل الشهير la casa de papel، صورة من كواليس تصوير الموسم الثالث للمسلسل، بصحبه الممثل "جايمى لورينتى" صاحب شخصية "دينفر"، عبر حسابه الشخصى.

وظهر الثنائى الذى يجسدان عضوين فى العصابة التى استولت على مليارات الدولارات فى الموسم الأخير من السلسلة، وهما وراء كواليس تصوير احد المشاهد، بنفس الملابس التى اشتهروا بارتدائها فى المواسم الاولى من المسلسل.

مسلسل money heist من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليًا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة أمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسلة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلاً من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهدة فضلا عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفى داتا بيزIMDB .