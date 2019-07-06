شكرا لقرائتكم خبر عن صور..ميلانى جريفيث تقضى وقتا ممتعا على يخت فاخر مع أصدقائها المقربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلم جيدا النجمة العالمية ميلاني جريفيث ذات الـ ( 61 عام ) كيف تستمتع بوقتها ، فقد ظهرت النجمة الشهيرة و هي بصحبة عدد من اصدقائها علي متن يخت فاخر ، و ذلك في جزر البليار.

ولأنها تمارس الرياضة بانتظام ، فقد استعرضت النجمة الشهيرة جسدها الممشوق ، فقد ظهرت النجمة الشهيرة مرتديه مايوه ذو تصميم بسيط جمع اللونين الاحمر و البرتقالي ، و حمل التصميم توقيع دار ازياء " Solid & Striped " ووصل سعره الي 152 جنيه استرليني .



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