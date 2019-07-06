شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. انطلاق تصوير مسلسل "حواديت الشانزليزيه" لإياد نصار فى 45 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت شركة "سينرجى" المنتجة لمسلسل "حواديت الشانزليزيه" على يوم الثلاثاء المقبل، لإنطلاق تصوير المسلسل داخل مدينة الإنتاج الأعلامى، الذى يلعب بطولته النجم إياد نصار، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من إخراج مرقس عادل.

واكتملت القائمة النهائية لأبطال المسلسل الذى يعد أضخم إنتاج فى الفترة المقبلة من حيث الملابس والديكورات وخلافه، وتضم النجم إياد نصار، والفنانة إنجى المقدم، وداليا مصطفى، ومى سليم، وإدوارد، وأمانى كمال، وعمر الشناوى، وفريدة سيف النصر، وأخرون، تأليف أيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.

"حواديت الشانزليزيه" يعد ثانى إنتاجات شركة سينرجى للمسلسلات ذات الحلقات الطويلة، حيث من المقرر أن تعرض مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصرى" خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته دياب، وميرنا نور الدين، وحسنى شتا، وأخرون، إخراج احمد صالح، وتأليف أحمد أبو زيد، وينتمى لنوعة مسلسلات الـ 60 حلقة .