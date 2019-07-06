شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا رفضت هند رستم المشاركة فى فيلم "أبى فوق الشجرة"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بسنت رضا ابنة الفنانة الكبيرة هند رستم إن والدتها رفضت المشاركة فى فيلم أبى فوق الشجرة آخر أفلام العندليب بعدما رشحها عبدالحليم حافظ لبطولة الفيلم والقيام بدور الراقصة فردوس الذى قامت به فيما بعد الفنانة نادية لطفى.

وأوضحت ابنة هند رستم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن والدتها كانت الحصان الرابح فى معظم الأفلام التى قامت بها وشاركت فيها عمالقة الفن ، ومنهم الموسيقار الراحل فريد الأطرش الذى شاركته فيلم " انت حبيبى" مع الفنانة الكبيرة شادية ، وفيلم "الخروج من الجنة" ، مؤكدة أن هذا دفع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ لمحاولة الاستعانة بها لمشاركته بطولة فيلم "أبى فوق الشجرة".





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وتابعت الابنة قائلة:" عبدالحليم أرسل السيناريو لماما ولكنه لم يعجبها فوعدها المخرج حسين كمال بتعديل المشاهد التى تعترض عليها وأثناء التحضير للفيلم كان هناك أحد المشاهد الذى يظهر فيها العندليب لأول مرة فى الفيلم ، ورأت والدتى أن المشهد يقوم على أن ترقص وعلى خصرها مرآة صغيرة يظهر فيها وجه عبدالحليم فاعترضت على هذا المشهد ، وقالت إزاى يظهر وجه عبدالحليم على بطنى".

وأضافت بسنت رضا:" رأت أمى أن هذا المشهد غير مناسب، واعترضت على كم القبلات الذى يحويها الفيلم وقالت " ليه يظهر عبدالحليم على بطنى وأتباس فى الفيلم 70 بوسة ، ورفضت المشاركة فى الفيلم ، خاصة أنها كانت قبل هذا الفيلم قدمت فيلم شفيقة القبطية، وكانت ترقص فيه أيضا".





وتابعت:"رفضت أمى المشاركة فى فيلم أبى فوق الشجرة رغم أنه كان سيضاف إلى رصيدها أنها شاركت العندليب بطولة فيلم كما رفضت الأجر الذى عرضته عليها شركة صوت الفن، ووقتها زعل منها عبدالحليم جدا وتعجب أن ترفض بطولة فيلم أمامه ، لكن أمى لم تكن تقبل سوى الدور الذى تقتنع به"