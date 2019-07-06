شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 3 سنوات .."حظر تجوال" يعيد إلهام شاهين إلى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود النجمة إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب حوالى 3 سنوات منذ آخر أعمالها "يوم للستات" بفيلم جديد يحمل إسم "حظر تجوال" مع المخرج أمير رمسيس ويشارك فى بطولته أمينة خليل وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ومن المقرر ترشيح باقى الأبطال خلال الفترة المقبلة للبدء فى تصويره .

يذكر أن آخر أعمال الهام شاهين كان فيلم «يوم للستات» بطولة نيللى كريم، ناهد السباعى، هالة صدقى، رجاء حسين، وشيماء سيف، إضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، أحمد الفيشاوى، إياد نصار وأحمد داوود ومن تأليف هناء عطية، واخراج كاملة أبو ذكرى وتدور قصته داخل حى شعبى بالقاهرة، إذ يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحى فى حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التى تغير نظرتهن لأنفسهن وللحياة كلها.