شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم البوس العالمى.. أشهر القبلات فى أفلام السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم العالم باليوم العالمى للبوس حيث شهدت السينما المصرية على مدار تاريخها عدد من القبلات فى الأفلام وخلال هذه السطور نذكر الأهم منها :

- فيلم "أبى فوق الشجرة" :

الذى قدمه الراحل العندليب عبدالحليم حافظ حيث ضرب الرقم القياسى فى عدد القبلات التى تواجدت ضمن أحداثه لدرجة أن الجمهور كان لديه فضول كبير ليعرف كام بوسة بين عبد الحليم حافظ وبطلتى الفيلم نادية لطفى وميرفت أمين وكان من يدخل السينما لمشاهدة العمل يفكر أولاً فى عدد القبلات حيث تردد أن هناك حوالى 125 قبلة وأكثر ضمن أحداثه.

- فيلم بوبوس:

هو العمل الذى جمع بين كل من الزعيم عادل إمام ويسرا وتتضمن مجموعة من المشاهد الرومانسية كان ضمنها قبلة شهيرة .

- فيلم "دانتيلا"

شارك فى بطولته كل من الفنان محمود حميدة والهام شاهين ويسرا وتزوج منهما وشهد الفيلم مجموعة كبيرة من القبلات.

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- فيلم سكوت هنصور:

جمعت مشاهد الفيلم قبلات بين كل من الفنان مصطفى شعبان وروبى أثناء تواجدهما على البحر.

- فيلم مذكرات مراهقة

شهد الفيلم قصة حب بين بطلى العمل الفنان أحمد عز وهند صبرى حيث جسدت فتاة مراهقة عاشقة وشهدت الأحداث مجموعة من القبلات بينها وبين بطل العمل .

- فيلم "سهر الليالي"

احتوى على العديد من القبلات بين الفنان شريف منير وعلا غانم، وشهد بينهم قبلات ساخنة ضمن مشاهده.