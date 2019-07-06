وفاة جدة كريم قاسم.. وخالد الصاوي يعزيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الفنان كريم قاسم، عن وفاة جدته، ونشر صورة للراحلة من فترة شبابها، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وحرص الفنان خالد الصاوي على مواساة كريم، وكتب عبر صفحته على "فيسبوك": "خالص التعازي للفنان الجميل كريم قاسم في وفاة المغفور لها باذن الله السيدة جدته. نسأل الله العلي القدير أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

جدير بالذكر أن كريم قاسم وخالد الصاوي يشاركان في بطولة الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي موسم عيد الأضحى المُقبل.