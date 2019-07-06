- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
هنأ النجمان مصطفى خاطر ومحمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، الفنان ماجد المصري بزفاف نجله "أحمد" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
ونشر خاطر صورة له من حفل الزفاف جمعته بوالد العريس، الفنان أمير كرارة والفنان محمد أنور، معلقًا "مع أحلى ناس في مصر من حفل زفاف أحمد ماجد المصري".
ونشر "أوس أوس" صورة من الحفل، معلقًا "ألف مبروك أحمد ماجد المصري".
جدير بالذكر أن ماجد المصري احتفل بعقد قران نجله أحمد في الخامس من مايو الماضي، في مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى خاطر وأوس أوس يهنئان ماجد المصري بزفاف ابنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.