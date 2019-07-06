مصطفى خاطر وأوس أوس يهنئان ماجد المصري بزفاف ابنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

هنأ النجمان مصطفى خاطر ومحمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، الفنان ماجد المصري بزفاف نجله "أحمد" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر خاطر صورة له من حفل الزفاف جمعته بوالد العريس، الفنان أمير كرارة والفنان محمد أنور، معلقًا "مع أحلى ناس في مصر من حفل زفاف أحمد ماجد المصري".

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ونشر "أوس أوس" صورة من الحفل، معلقًا "ألف مبروك أحمد ماجد المصري".

جدير بالذكر أن ماجد المصري احتفل بعقد قران نجله أحمد في الخامس من مايو الماضي، في مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.