انطلاق تصوير "بلا دليل" خلال أسبوع.. تعرف على أبرز أبطاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الكاتبة إنجي علاء أنه من المقرر انطلاق تصوير مسلسل "بلا دليل"، خلال أسبوع، على أن يتم عرضه عبر القنوات الفضائية في شهر أكتوبر المُقبل.

وقالت إنجي في بيان صحفي إنها انتهت من كتابة 38 حلقة من المسلسل، وتنشغل حاليًا بالتحضير للعمل مع مخرجته منال الصيفي.

وأشارت إلى أن "بلا دليل" يضم عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم "درة، خالد سليم، حازم سمير، جمال عبدالناصر، أحمد خالد صالح، أكرم الشرقاوي، عمر الشناوي، أحمد كرارة، إنعام الجريتلي، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة"، لافتة لاستمرار الشركة المنتجة "سينرجي" والمخرجة في تسكين باقي الأدوار.