بالفيديو| علي ربيع ومصطفى قمر يرقصان في فرح نجل نشوى مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورًا من حفل زفاف "عبدالرحمن" نجل الفنانة نشوى مصطفى، والذي أقيم أمس الجمعة في أحد فنادق القاهرة، بحضور أصدقاء نشوى من داخل الوسط الفني.

كما شاركت لقاء متابعيها على "إنستجرام"، بفيديو ظهر خلاله الفنان مصطفى قمر وهو يغني "السود عيونه"، ويرقص على أنغامها مع الفنان علي ربيع.

وشهد الحفل حضور الفنان ماجد الكدواني، الفنانة منال سلامة، الفنان إدوارد، الفنانة أنوشكا، الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنانة إيمي سالم، الفنانة عزة مجاهد.