شريهان تعيد نشر صورتها مع عزت أبوعوف: "حيًا تُرزق في قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعادت الفنانة شريهان نشر صورة تجمعها بالفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي غادر عن عالمنا في 1 يوليو الجاري، عن عمر ناهز الـ70 عاما، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وكتبت في تعليقها على الصورة "حيًا تُرزق في قلبي يا صديقي عزت أبوعوف".

جدير بالذكر أنه تم تشييع جثمان الفنان عزت أبو عوف يوم الاثنين الماضي من مسجد السيدة نفيسة، وأقيم العزاء يوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم "عادل إمام، سمير غانم، تامر حسني، أنغام، أنوشكا، ماجدة زكي، نبيلة عبيد، فاروق الفيشاوي، حسين فهمي، أحمد زاهر، مصطفى فهمي، لبلبة، بوسي، منة شلبي، مي نور الشريف".