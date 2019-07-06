فيديو| فيفي عبده توجه رسالة لريهام سعيد: "هتكوني زي الفل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: وجهت الفنانة فيفي عبده رسالة للإعلامية ريهام سعيد بعد إعلان الأخيرة الأيام الماضية عن مرورها بوعكة صحية كبيرة. ونشرت فيفي مقطع فيديو، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف سلامة عليكي يا ريهام ان شاء الله هتكوني زي الفل ربنا يخليكي لأولادك وأهلك وكل اللي بيحبوكي وترجعي شغلك بالسلامة يا رب". جدير بالذكر أن فيفي عبده شاركت في السباق الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل "مملكة الغجر" مع الفنان حورية فرغلي، إخراج عبدالعزيز حشاد.

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