نانسي عجرم تهنئ الشعب الجزائري بعيد الاستقلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرصت المطربة نانسي عجرم على تهنئة الشعب الجزائري بعيد الاستقلال، عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر". وكتبت نانسي في تغريدة لها: "كل عام والجزائر الحبيبة بألف خير وسلام وأمان عيد الاستقلال الجزائري". وتستعد المطربة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي في مهرجان جرش يوم السبت 20 يوليو على المسرح الجنوبي، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان.

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