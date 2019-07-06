بالصور| ميار الغيطي تحتفل بـ"خطوبتها".. وإدوارد يهنئها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص الفنان إدوارد على تهنئة الفنانة الشابة ميار الغيطي، بـ"خطوبتها" عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر إدوارد صورًا له مع ميار الغيطي، معلقًا: "ألف مبرك الخطوبة ميار الغيطي".

كما حضر حفل الخطوبة عدد من الفنانات، من بينهن: مي سليم ودانا حمدان وأمل رزق.

يُذكر أن الفنان إدوارد شارك في دراما رمضان الماضي بأعمال "ولد الغلابة" و"علامة استفهام" و"حكايتي".