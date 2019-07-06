محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرص الفنان إدوارد على تهنئة الفنانة الشابة ميار الغيطي، بـ"خطوبتها" عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشر إدوارد صورًا له مع ميار الغيطي، معلقًا: "ألف مبرك الخطوبة ميار الغيطي".
كما حضر حفل الخطوبة عدد من الفنانات، من بينهن: مي سليم ودانا حمدان وأمل رزق.
يُذكر أن الفنان إدوارد شارك في دراما رمضان الماضي بأعمال "ولد الغلابة" و"علامة استفهام" و"حكايتي".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| ميار الغيطي تحتفل بـ"خطوبتها".. وإدوارد يهنئها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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