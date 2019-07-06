تراند اليوم : فنانة شهيرة: « كل النسوان عايزة وائل كفوري»

في تصريح ربما يثير الجدل بشكل كبير خلال الأيام القادمة، عبرت فنانة شهيرة عن إعجابها بالمطرب اللبناني وائل كفوري، مشيرة إلى أنه مرغوب فيه من كل النسوان.
وأطلقت النجمة اللبنانيّة، نوال الزغبي، تصريحًا في مقابلة تلفزيونيّة لها عن وائل كفوري، حيث قالت: "وائل يُعجب كل النسوان".
ووصفت نوال الزغبي، وائل كفوري، بأنّه شخص مرح ومهضوم، وهي تحبه كثيرًا، وحسمت الجدل، بشأن تصريحها الذي انتشر مؤخرًا بشأن طلبها الزّواج منه، موضحًة، أنّه صديقها.
وأكّدت النجمة اللبنانيّة، أنّها لا تقصد إثارة الجدل، من وراء أيّ تصريح تُدلي به، مدافعًة عن نفسها، بأنّ تصريحاتها أصبحت صريحة، طالما لا تؤذي أحدًا.
وأشارت، إلى أنّ وائل كفوري، دائمًا ما يتحدّث معها في أمور كثيرة، موضحًة، أنّه على على تصريح طلبها الزّواج منه، فقال لها: متى؟ فقالت له قريبًا.
ودافعت نوال، عن نفسها، بسبب هذا التصريح، الذي صادف إعلان وائل كفوري، طلاقه من زوجته، أنجيلا بشارة، قائلة: "إذا بالصين بتعلا أنا بتحمل الطراطيش".
وكان النجم اللبنانيّ، وائل كفوري، قد حرص على الاحتفال مع مواطنته، نوال الزغبي، بعيد ميلادها، قبل أيام، وسط حضور مجموعة من أصدقائها المقرّبين، منهم نيشان، وريما نجيم.
وشارك الإعلاميّ اللبنانيّ، نيشان، متابعيه عبر "تويتر"، مقطع فيديو من الاحتفال، بعيد ميلاد نوال الزغبي، والذي تواجد فيه المطرب، وائل كفوري، وعلّق قائلًا: "نحتفل بعيد ميلاد حبيبة القلب نوال".