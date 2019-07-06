غادة عبد الرازق تحنفل بعبيد ميلادها الـ54

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها بصورة تظهر فيها بإطلالة بسيطة بمناسبة عيد ميلادها الـ 54 عاما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " . علقت علي الصورة قائلة : " عيد ميلاد سعيد لية ". Advertisements وعلقت مجموعة من الفناين علي الصورة وشاركوا بتهنئتها منمهم : الفنانة زينة قائلة : " عيد ميلاد سعيد حببتي "، والفنانة مايا حداد :" كل سنة وانتي طيبة " . يذكر ان اخر الاعمال التي شاركت فيها الفنانة غادة عبد الرازق مسلسل " حدوتة مرة " بطولة عبد الرحمن ابو ظاهرة، مجدي كامل ومحمد شاهين ومن إخراج ياسمين احمد .

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