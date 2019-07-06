شاهد.. شيماء سيف تهنئ نجل ماجد المصري بحفل زفافة

نشرت الفنانة شيماء سيف برفقة زوجها محمد كارتر ومجموعة من الصور بمشاركة مجموعة من الفنانين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " .

علقت قائلة : " الف مليون مبروك احمد ماجد المصرى وربنا يسعدك انت وعروستك الجميلة ".

وجاء ذلك خلال حضورهم لحفل زفاف المخرج احمد المصري نجل الفنان ماجد المصري الذي اقيم في منطقة العلمين بالساحل الشمالي وسط حضور عدد من اصدقائه من داخل الوسط الفني ومن خارجة .

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الجدير بالذكر ان المخرج احمد ماجد

المصري قدم اول افلامه عام 2015 بعنوان " غير قانوني " وتم تصويره بين القاهرة وامريكا .

يذكر أن أعمال الفنان ماجد المصرى مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته محمد رمضان، وحلا شيحة، ومنى عبد الغني، ونسرين أمين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.