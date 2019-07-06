فتح باب التطوع للعمل في تنظيم المهرجان القومي للمسرح

يعلن الفنان أحمد عبد العزيز، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، فتح باب التطوع للشباب من الجنسين للعمل في تنظيم المهرجان في دورته القادمة خلال شهر أغسطس. في دورته القادمة خلال شهر أغسطس. ويفضل من له خبرة سابقة في العمل المسرحي وكذلك في تنظيم المهرجانات المسرحية والفنية، وعلى من يريد الاشتراك التوجه إلى صندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا بالجزيرة لتسجيل بيانات استمارة الاشتراك من عصر الغد إلى الخميس القادم.

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