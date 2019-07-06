شاهد..عاصي الحلاني يهنئ الشعب الجزائري بعيد الاستقلال

هنأ المطرب عاصي الحلاني، الشعب الجزائري بعيد الاستقلال، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". وكتبت عاصي في تدوينة عبر حسابه قائلًا: "كل عام والجزائر وشعبها الطيب العظيم بألف خير واستقرار وأمن وأمان.. مبروك عيد الاستقلال.. الجزائر.. استقلال الجزائر". عام والجزائر وشعبها الطيب العظيم بألف خير واستقرار وأمن وأمان.. مبروك عيد الاستقلال.. الجزائر.. استقلال الجزائر". ويشار إلى أن عيد الاستقلال الجزائري هو الاحتفال بالذكرى السنوية لاستقلال الجزائر بعد الاستعمار الفرنسي الذي دام أكثر من ثلاثة عشر عقدا (132سنة)، بفضل تفجير الثورة التحريرية الكبرى والتي تعد أكبر ثورة في القرن العشرين.

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