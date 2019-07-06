هنأت الفنانة نانسي عجرم، الشعب الجزائري بعيد الاستقلال، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". وكتبت نانسي في تدوينة عبر حسابها قائلة :"كل عام والجزائر الحبيبة بألف خير وسلام وأمان عيد استقلال الجزائر نانسي عجرم". :"كل عام والجزائر الحبيبة بألف خير وسلام وأمان عيد استقلال الجزائر نانسي عجرم". ويشار إلى أن عيد الاستقلال الجزائري هو الاحتفال بالذكرى السنوية لاستقلال الجزائر بعد الاستعمار الفرنسي الذي دام أكثر من ثلاثة عشر عقداً (132سنة)، بفضل تفجير الثورة التحريرية الكبرى والتي تعد أكبر ثورة في القرن العشرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نانسي عجرم تهنئ الشعب الجزائري بعيد الاستقلال على طريقتها الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.