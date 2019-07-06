الليلة.. إياد نصار ضيف برنامج "تخاريف" مع وفاء الكيلاني

يحل الفنان إياد نصار، ضيف برنامج "تخاريف" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، ويُعرض في تمام الثامنة مساء اليوم على قناة

MBC مصر.

ومن المقرر أن يجيب "نصار" خلال الحلقة عن أسئلة تتعلق بالحب والكره

والحياة والموت، والعديد من الأسئلة الافتراضية الأخرى، كما يمرّ بالاختبارات المتعددة التي يوضع فيها خلال الحلقة، كاشفًا عمّا قد يفعله إذا ما تمكن من وضع "طاقية الإخفاء".