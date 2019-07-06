غدًا.. انطلاق مهرجان "إجازة سعيدة"

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية للعام الثاني علي التوالي، برئاسة د. فتحي عبد الوهاب، غدا الأحد مهرجان "إجازة سعيدة"، بمراكز الإبداع التابعة للصندوق: "ساحة سينما الهناجر، مركز طلعت حرب الثقافي، بيت العيني وبيت السحيمي، وذلك بمناسبة بدء الإجازة الصيفية".

ويتضمن برنامج "إجازة سعيدة" أنشطة ثقافية وفنية متعددة للأطفال، تتضمن: ورش فنية فى مجالات مختلفة منها:

الرسم، الاشغال اليدوية، الخزف وتعليم فن الكاريكاتير، بالإضافة إلى عروض فنية بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي منها فقرات من السيرك القومى التابع للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وعروض الأراجوز وخيال الظل "فرقة ومضة"، عروض الساحر، بانتومايم ، حكي ، عروض مسرح القاهرة للعرائس التابعللبيت الفني للمسرح وتقديم عروض يومية لأفلام الرسوم المتحركة التي شاركت في الدورة الأخيرة لملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة.

كما تقدم العروض بمركز طلعت حرب الثقافي في الفترة من 14 إلي 18 يوليو ، وفي الفترة من 21 يوليو إلي 25 يوليو بمركز إبداع بيت العيني، وبمركز إبداع بيت السحيمي من 5 إلي 9 أغسطس.

وتبدأ العروض في الخامسة مساء بجميع المراكز ما عدا مركز بيت العيني تبدأ في الحادية عشرة صباحا.