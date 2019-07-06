ميرنا وليد - بيروت - انتشرت العديد من الاخبار في الاونة الاخيرة تفيد ان طليقة الفنان ​وائل كفوري​، ​أنجيلا بشارة​، حامل منه على الرغم من انفصالهما الا ان موقع الخليج 365 عرف من مصادره الخاصة والموثوقة ان هذه الاخبار المنتشرة ليست الا عبارة عن كذبة واشاعات لا تشبه الا ملفّقيها اذ ان أنجيلا ليست حامل والمعلومات التي افادت ان هناك جهة مقربة من عائلتها قد اكدت انها تنتظر مولودها الثالث من وائل عارية عن الصحة ولا صلة لها بالواقع. يذكر ان لوائل وانجيلا طفلتان ميشال وميلانيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر موقع الخليج 365 يكشف حقيقة حمل طليقة وائل كفوري منه بطفلهما الثالثخاص "الفن"- فاليري أبو شقرا: "هذا اللقب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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