ميرنا وليد - بيروت - إعتبرت الممثلة فاليري أبو شقرا أن الجمال ليس الأساس في حياتها، والألقاب الجمالية التي حصلت عليها فرحت بها في وقتها، وإختفى مع الوقت ذلك الشغف.
وقالت أبو شقرا في حديث خاص لموقع "الفن": "يعني لي لقب الممثلة الشاطرة، أكثر من الجميلة أو لقب واحدة من أجمل وجوه العالم".
وكانت أبو شقرا قد أكدت أنها ستبدأ بالتحضير للجزء الثاني من مسلسل "ما فيي"، الذي جمعها مع الممثل معتصم النهار، وذلك بعد الإنتهاء من فترة الإستراحة الصيفية.
يُذكر أن أبو شقرا إحتفلت الشهر الماضي بخطوبتها من رجل الأعمال زياد عمار، في أجواء عائلية.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- فاليري أبو شقرا: "هذا اللقب الذي يعني لي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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