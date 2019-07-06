خاص "الفن"- فاليري أبو شقرا: "هذا اللقب الذي يعني لي"

ميرنا وليد - بيروت - إعتبرت الممثلة ​فاليري أبو شقرا​ أن الجمال ليس الأساس في حياتها، والألقاب الجمالية التي حصلت عليها فرحت بها في وقتها، وإختفى مع الوقت ذلك الشغف.

وقالت أبو شقرا في حديث خاص لموقع "الفن": "يعني لي لقب الممثلة الشاطرة، أكثر من الجميلة أو لقب واحدة من أجمل وجوه العالم".

وكانت أبو شقرا قد أكدت أنها ستبدأ بالتحضير للجزء الثاني من ​مسلسل "​ما فيي​"،​ الذي جمعها مع الممثل معتصم النهار، وذلك بعد الإنتهاء من فترة الإستراحة الصيفية.

يُذكر أن ​أبو شقرا​ إحتفلت الشهر الماضي بخطوبتها من رجل الأعمال زياد عمار، في أجواء عائلية.