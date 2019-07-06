ميرنا وليد - بيروت - احتفل الممثل ​ماجد المصري​، بزفاف إبنه المخرج أحمد المصري داخل احدى القرى السياحية بالساحل الشمالي بحضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على مشاركة ماجد هذه اللحظات السعيدة بالنسبة له.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- محمد حماقي يحيي حفل زفاف إبن ماجد المصري بحضور أمير كرارة شيماء سيف وغيرهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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