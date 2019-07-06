- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ميرنا وليد - بيروت - حلّ الممثل أحمد الزين ضيفاً على برنامج " نجوم الفن "، الذي تعده وتقدمه رئيسة التحرير موقع "الفن"، الإعلامية هلا المر.
في هذا الجزء الثاني من اللقاء، حيث تنقسم المقابلة إلى ثلاثة أجزاء، تحدث الزين عن الأسباب التي لم تجعله يتعامل مع أهم المنتجين في لبنان، وعن رأيه بالمسلسلات العربية المشتركة.
وكشف الزين عن رأيه بالممثل السوري تيم حسن والممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري عابد فهد والفنانة اللبنانية سيرين عبد النور.
لمعرفة كل ما قاله الممثل أحمد الزين، تابعوا المقابلة بالفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو- أحمد الزين :"هذا رأيي بـ تيم حسن ونادين نسيب نجيم وعابد فهد وسيرين عبد النور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.