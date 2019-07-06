خاص وبالفيديو- أحمد الزين :"هذا رأيي بـ تيم حسن ونادين نسيب نجيم وعابد فهد وسيرين عبد النور"

ميرنا وليد - بيروت - حلّ الممثل ​أحمد الزين​ ضيفاً على برنامج " ​نجوم الفن​ "، الذي تعده وتقدمه رئيسة التحرير موقع "الفن"، الإعلامية ​هلا المر​.

في هذا الجزء الثاني من اللقاء، حيث تنقسم المقابلة إلى ثلاثة أجزاء، تحدث الزين عن الأسباب التي لم تجعله يتعامل مع أهم المنتجين في ​لبنان​، وعن رأيه بالمسلسلات العربية المشتركة.

وكشف الزين عن رأيه بالممثل السوري ​تيم حسن​ والممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ والممثل السوري ​عابد فهد​ والفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​.

لمعرفة كل ما قاله الممثل أحمد الزين، تابعوا المقابلة بالفيديو.

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