سما المصري وتامر حسني ودينا وغيرهم تعرضوا للتحرش من قبل معجبيهم.. فكيف تعاملوا مع هذه المواقف...

ميرنا وليد - بيروت - يتعرض العديد من المشاهير للتحرش الجنسي من قبل أشخاص لا يعرفونهم، إلا أن هذا التصرف يصبح صادماً أكثر حين يحصل أمام أعين الناس، وكأن هذا المتحرش لا يخجل من نفسه ولا يهمه إن ذاع صيته، وكل ما يهمه هو الوصول الى الشخصية المشهورة التي أمامه.

سنذكركم بأهم هذه الاحداث التي حصلت، وضجت عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الاعلام.

​مايا دياب​

تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب للتحرش في إحدى حفلاتها، حيث لمست شابة ساقها بطريقة غريبة، ما صدم مايا وأثار استياءها فابتعدت عنها على الفور، واكملت حفلتها بكل احترافية من دون أن تُشعر الحاضرين أن هناك شيئاً زعجها، أو أنها لم تعد مرتاحة في حفلتها.

​سما المصري​

تعرضت الفنانة المصرية سما المصري لموقف محرج، خلال ظهورها على احدى الشاشات الفضائية. وقد كان التصوير يتم في الشارع وخلفها ناس وبينهم شخص تحرش بها لفظياً، قائلًا لها "والله بموت فيكي"، وحاول الاقتراب منها، فاضطرت سما الى ترك المقابلة والهرب، إلا أن المعجب طاردها وظل يجري وراءها حتى إستطاعت الفرار.

​عمرو دياب​

بسبب شهرته وجماله وحب الناس له، تعرض الفنان المصري عمرو دياب للتحرش في أحد الأعراس التي كان يحييها، وبطبيعة الحال تقترب منه المعجبات لإلتقاط الصور وللتحدث معه، إلا أن شابة حاولت إمساك يده لكن عمرو دياب سحب يده وأبعدها عنه، منعاً من وقوعه في موقف محرج.

​فرح يوسف​

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قبل سنوات، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان "التحرش بالممثلة المصرية فرح يوسف"، في اعتصام المثقفين أمام وزارة الثقافة المصرية، وظهر فيه شخص يحاول أن يقترب منها. الا أن فرح يوسف نكرت أن تكون قد تعرّضت لأي تحرش في مداخلة إعلامية، وقالت إن الفيديو لا يدل على أن هناك من تحرش بها، لا بل أن المتهم بالتحرش الذي ظهر إلى جانبها ليس إلا زوجها أحمد.

​تامر حسني​

لا شك أن للفنان تامر حسني العديد من المعجبات، وخصوصاً من الشابات اللواتي يرغبن بالتقرب منه لأنه شاب وسيم ومشهور، وتعرّض تامر للعديد من المواقف المحرجة، منها عندما تحرّشت به سيدة في أحد الأفراح بالقاهرة، وحاولت إحتضانه وتقبيله أكثر من مرة، رغم شعوره بالإحراج الشديد الا انه تعامل مع الموقف باحترام ولياقة، فمن المعروف أنه متواضع ويعرف كيف يتعامل مع الاخر، حتى في المواقف الصعبة.

دينا

لعل الموقف الذي حصل مع الراقصة دينا هو الاغرب على الاطلاق، فحادثة التحرش بها لم تكن من قبل شاب ولا حتى شابة، بل من قبل طفل صغير صفعها على مؤخرتها، ما أثار خجلها كثيراً وذلك خلال احيائها حفلة عام 2015.

بسمة

تعرضت الممثلة المصرية بسمة للتحرش ثلاث مرات إحداهم أمام الكاميرا وأمام الجميع، وذلك في ميدان التحرير، إلا إنها في المرة الأخيرة ضربت المتحرش بها، ما أسعدها وعزز ثقتها بنفسها، وقالت إن الهدف من التحرش بالنساء في ميدان التحرير هو لمنعهن من المشاركة في التظاهرات، ولكي لا ينزلن الى الشارع ويرفعن الصوت، وليس بهدف التحرش بالجنس الأخر.

مروى

تعرّضت الفنانة مروى للعديد من المواقف الحرجة، وتحديداً خلال إحيائها الحفلات، ومن أشهرها الحفل الذي أحيته في الإسكندرية في عام 2007، حين تدافع الشباب لالتقاط صور معها فوصل اليها احدهم وتحرش بها، ما دفع حراسها الشخصيون إلى حملها. وبعد فترة نفتمروىأن يكون هذا الأمر قد حصل إلا أنها أكدت أنه كان هناك تدافع للاقتراب منها، لكن لم يحدث تحرش وأن الاخبار التي انتشرت عن هذا الموضوع كاذبة.