ميرنا وليد - بيروت - لا شكّ ان الممثل التركي ​بوراك أوزجفيت​ يمتلك كافة المقومات التي تؤهّله أن يكون نجما جماهيريا، اذ انه يعتبر شخصية مؤثّرة عند الكثير من متابعيه، فبعد الضجّة الكبيرة التي حصلت عند وصوله الى احد المراكز التجارية في ​بيروت​، والاستقبال الجماهيري والتهافت عليه من قبل آلاف المواطنين، اظطر بوراك ان ينسحب من المركز وتوجه مجددا الى احد الفنادق ليجتمع بوسائل الاعلام وليعقد مؤتمراً صحفياً هناك.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- بوراك أوزجفيت يُبعد حياته الخاصة عن الأضواء ويرفض التحدث بالإنكليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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