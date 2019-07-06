ميرنا وليد - بيروت - بعد ان أثارت الإعلامية اللبنانية ​رابعة الزيات​ الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغريدة جاء فيها: " تحيّة الى كل سوري تتم إهانته في لبنان، تحيّة الى كل فلسطيني يعاني من العنصرية في لبنان، تحيّة الى العاملات والعمّال الأجانب الذين تُنتهك حقوقهم في لبنان، تبّاً للعنصريين في لبنان.." وبعد أن اتهمها الكثيرون بالعنصرية وظلمها للبناني، التقت كاميرا موقع الخليج 365 برابعة لتوضيح تفاصيل ما حصل.

كما تطرأنا إلى موضوع الفنانة ​ميريام فارس​ وما حصل معها مؤخراً بسبب تصريحها عن مصر وحول عدم إقامتها للعديد من الحفلات هناك، إلى جانب العديد من المواضيع كرأيها بالمنافسة العدائية التي أصبحنا نلاحظها مؤخرا بين بعض مقدمات البرامج. تتابعون التفاصيل في الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-رابعة الزيات تكشف موقفها من قضية ميريام فارس وتفضل مايا دياب على كارلا حداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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