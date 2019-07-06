دولة عربية تصدر قرارا بحجب لعبة ” بابجي ” بها

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 03:54 مساءً - أعلن ” غازي الجبور ” رئيس هيئة قطاع الاتصالات بالأردن عن قرار حجب تطبيق لعبة ” بابجي ” الشهيرة من البلاد .
وأن الهيئة اتخذت قرار الحظر وبدأت بتطبيقه على أرض الواقع .
وجاء قرار الحجب نتيجة الأضرار الإجتماعية التي تسببت بها اللعبة على المستخدمين من عدائية وإنعزال وإدمان وفقا لدراسات عالمية أكدت ذلك .
ويأتي قرار حظر لعبة ” بابجي ” في الأردن بعد أشهر من قرار مجلس النواب في العراق بحظرها باعتبارها ” تحريض على العنف ” .
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