دولة عربية تصدر قرارا بحجب لعبة ” بابجي ” بها

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 03:54 مساءً - أعلن ” غازي الجبور ” رئيس هيئة قطاع الاتصالات بالأردن عن قرار حجب تطبيق لعبة ” بابجي ” الشهيرة من البلاد .

وأن الهيئة اتخذت قرار الحظر وبدأت بتطبيقه على أرض الواقع .

وجاء قرار الحجب نتيجة الأضرار الإجتماعية التي تسببت بها اللعبة على المستخدمين من عدائية وإنعزال وإدمان وفقا لدراسات عالمية أكدت ذلك .

ويأتي قرار حظر لعبة ” بابجي ” في الأردن بعد أشهر من قرار مجلس النواب في العراق بحظرها باعتبارها ” تحريض على العنف ” .