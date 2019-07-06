أول تعليق من زوجة عزت أبو عوف بعد وفاته

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 03:54 مساءً - نشرت ” أميرة أبو عوف” زوجة الفنان المصري الراحل عزت أبو عوف عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورة تجمع بينها وبين زوجها الراحل في أول تعليق لها منذ وفاته .
ويظهر بالصورة الفنان الراحل عزت أبو عوف وهو يقبل رأس زوجته .
وعلقت أميرة على الصورة : ” حب العمر كله ، الزوج والأب والصديق .. عشرة 25 سنة ” .
وغادر الفنان عزت أبو عوف عالمنا يوم 1 يوليو الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 71 عاما .. وأقيم العزاء يوم الثلاثاء الماضي بمسجد الشرطة بالقاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن .facebook
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