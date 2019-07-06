بوراك أوزجيفيت بالفيديو: لم أكن أتوقّع هذا من اللبنانيين!

متابعة بتجــــــــــرد: خلال مؤتمر صحافي عقده النجم التركي بوراك أوزجيفيت خلال زيارته لبنان، أكّد لمحطة One الفنية أنه كان يتوقّع أن يلتقي بهذا الكمّ الهائل من الجماهير الذين انتظروا قدومه إلى لبنان.

لكنه أوضح، في الوقت نفسه، أن زحمة الجماهير في لبنان تخطّت في وقت من الأوقات توقّعه لأنه تمّ فقدان السيطرة من قبل المنظمين. وأضاف أن هذا الأمر لم يزعجه أبداً، بل أفرحه لأنه لمس من خلال ما حصل محبة اللبنانيين العارمة له.

وأعلن أوزجيفيت أنه يواجه مثل هذا الموقف عموماً في كل البلدان التي يزورها. وحصل هذا الأمر أخيراً في رومانيا وكازاخستان.

وكان النجم التركي الوسيم نشر عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” الصورة المرفقة من بيروت، علّق عليها: “شكراً على كل شيء، بيروت ولبنان أراكما قريباً”.