متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بحضور نجمات الدراما السّورية، احتفلت الممثلة السّورية تاج حيدر بمناسبة ولادة ابنتها "آيلا".
وانتشرت عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ترصد رقص الفنّانات السّوريات على وقع أنغام أغنية "يا بنت السلطان" بأداء حازم الشريف.
وصرّحت الممثلة السّورية روعة السّعدي حول خبر إنجاب تاج حيدر من خلال نشرها صورة من الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، وعلقت السّعدي: "وصار لتاج الجميلة بنوتة صغيرة وسمتها آيلا".
ونشرت السّعدي أيضًا صورًا من الحفل، برفقة نجمات الدراما السّورية، منهن شكران مرتجى وسلمى المصري وصفاء سلطان، وقمر خلف، وهيا مرعشلي.
يشار إلى أن حيدر تزوجت عام 2015، بسرية تامة من رجل أعمال لبناني الجنسية، وتبلغ من العمر 31 عامًا، وكان أول ظهور لها على الشاشة عبر مسلسل "الزير سالم"، وكانت حينها لا تتجاوز العاشرة من العمر، وشاركت في العديد من الأدوار، كان أهمها مسلسل "باب الحارة" و"أهل الراية" و"أبناء القهر".
كانت هذه تفاصيل خبر تاج حيدر تحتفل بمولودتها مع النجمات السُوريات.. شاهدي رقصهنّ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.