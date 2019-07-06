شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن عن فتح باب التطوع للعمل فى تنظيمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

من أجل صناعة كوادر في تنظيم المهرجانات المصرية بوزارة الثقافة وخلق جيل جديد من الشباب يكتسبون خبرات من الكبار يعلن المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشر برئاسة الفنان أحمد عبد العزيزعن فتح باب التطوع للشباب من الجنسين للعمل في تنظيم المهرجان في دورته القادمة خلال شهر أغسطس ويفضل من له خبرة سابقة في العمل المسرحي وكذلك في تنظيم المهرجانات المسرحية والفنية.

وعلي من يريد الاشتراك التوجه الي صندوق التنمية الثقافية بدار الاوبرا بالجزيرة لتسجيل بيانات استمارة الاشتراك من يوم الأحد الموافق 7 مايو الي يوم الخميس الموافق 11يوليو من الساعة 4عصرا الي الساعة 8 مساء .

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يذكر أن المهرجان القومي في دورته المقبلة قد خصص جائزة في الكتابة المسرحية باسم الكاتب الكبير لينين الرملي وجائزة أخري في النقد باسم الناقد الدكتور فوزي فهمي .