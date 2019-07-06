شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الخاص للموسم الخامس من Peaky Blinders فى شوارع برمنجهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من عشاق السلسلة الشهيرة Peaky Blinders، ولم تعد تطيق انتظار عرض الموسم الخامس من السلسلة، فيجب عليك الذهاب لمدينة برمنجهام الإنجليزية يوم 18 يوليو الجارى لمشاهدة الحلقة الأولى من الموسم الجديد فى العرض الخاص للمسلسل الذى قررت شبكة BBC عرضه فى شوارع المدينة الإنجليزية.

وقرر القائمون على مسلسل الدراما والعصابات الشهير Peaky Blinders، إقامة عرض خاص للموسم الخامس الذى ينتظره عشاق المسلسل منذ أكثر من عام، فى شوارع مدينة برمنجهام معقل عصابة آل شيلبى فى الأحداث.

ونظراً لكثرة عمليات تأجيل عرض الموسم الخامس فتحت شبكة BBC الباب أمام عشاق المسلسل لحضور العرض الخاص الأول يوم 18 يوليو الجارى فى مدينة برومى التابعة لبرمنجهام الإنجليزية، بحضور طاقم عمل المسلسل وعلى رأسهم الممثل العالمى كيلين مورفى صاحب شخصية "تومى شيلبى".

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وبحسب صحيفة ladbible، فإن العرض الخاص سيقام فى شوارع برمنجهام، وستبث أولى الحلقات فى حفل ضخم يوم 18 يوليو الجارى، يمكن للجميع حضوره من مختلف أنحاء العالم.

وفى تصريح نقلته الصحيفة للمؤلف ستيفن نايت، كاتب السلسلة الشهيرة، قال "برمنجهام هى مركز إعداد العرض الشهير، ويعشقه طاقم العمل، وبالنسبة لى أحبذ العودة كل موسم لتلك المدينة لبدأ المسلسل بعنف من جديد، وخيار إقامة العرض الخاص الاول فى شوارع المدينة هو أمر مميز".

وأضافت الصحيفة فى تقريرها عن العرض الخاص للمسلسل أن شباك التذاكر الخاص بالعرض الأول سيفتح الليلة وحتى نفاذ الكمية.

ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد ان انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.